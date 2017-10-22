Юлія Курліщук з Коломиї презентувала у Парижі колекцію вишитого одягу. ФОТО

20 жовтня в Парижі відбувся благодійний показ “L’espoir pour l’avenir – Надія на майбутнє” – презентанція колекції вишитого одягу від українського дизайнера коломиянки Юлії Курліщук та дизайнерських прикрас Тетяни Гринишин (Bloom Jewelry a Paris).

Виручені кошти спрамували у благодійний фонд “Запорука”, повідомляє Дзеркало Коломиї.

Програма заходу передбачала показ – дефіле моделей в сучасному вишитому одязі, а також представлення моделями різноманітних аксесуарів, які доповнюють жіночий образ – прикрас.

Після показу за келихами хороших вин гості могли чудово провести час в колі друзів чи знайомих, а також оглянути фотовиставку дівчат у вишиванках.