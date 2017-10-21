Клаудія Шиффер одягла вишиванку від українського бренду. ФОТО

Зарубіжні зірки все частіше вибирають українських дизайнерів. Одним з сьогоднішніх фаворитів зірок є бренд March11, заснований стилістом Робертом Міщенком в Нью-Йорку. У речах від цієї марки вже з’являлися Джіджі Хадід, Констанс Яблонски, Адель та інших.

Тепер до цього списку приєдналася і Клаудія Шиффер, пише 24 канал. Модель, яка стала секс-символом 90-х, вибрала синє плаття-вишиванку з етнічним червоно-білим орнаментом на Тиждень моди в Парижі. Стильний образ доповнили бежеві човники на шнурівці і мінімалістичні прикраси. Бренд March11 з’явився на світ завдяки Роберту Міщенку і Світлані Головченко. Головна спеціалізація марки – це вишиванки. Хоч бренд і базується в США, виробництво речей знаходиться в Україні.