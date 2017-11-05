Яким є рівень злочинності на Коломийщині? Про найрезонансніші справи

Попри запевнення силових органів Коломиї про зниження за останні 9 місяців рівня злочинності в місті й районі, низка злочинів за літньо-осінній період викликає стривоженість громадськості.

Деякі зі злочинів правоохоронцями наразі не підтверджені, як-от чутки про групу рекетирів, які вимагають гроші з коломийських перевізників; за фактами інших злочинів тривають кримінальні провадження, пише Дзеркало Коломиї.

Однак ніхто досі не покараний. І це занепокоює мешканців міста й району.

Щоби з’ясувати ситуацію з реальним, а не протокольним рівнем злочинності на Коломийщині, депутатська комісія районної ради з питань зв’язків з правоохоронними органами запросила на своє засідання начальника Коломийської поліції Остапа Білейчука та представників місцевої прокуратури.

Головний поліцейський району розкрив деталі останніх резонансних злочинів та роботу силовиків у цьому напрямку.

Загалом тривожить велика кількість ДТП, водіння автівками у нетверезому стані, крадіжок, сімейних конфліктів з насильством чоловіків над своїми благовірними.

Щодо найгучніших злочинів, то картина наступна, повідомив Остап Білейчук. Маємо один випадок згвалтування школярки. Зловмисника затримали завдяки місцевим жителям.

В іншому резонансному випадку з викраденням сейфу – злочинці втекли, їхній розшук триває. Однак сейф грабіжників мав розчарувати – він був порожнім.

Шквал обурення в соцмережах викликала наруга над державним, до того ж – бойовим, прапором і цинічне хуліганство у кафе “Звенислава” з бездіяльною участю працівника судовиконавчих органів міста.

Головний злочинець Микола Рибак устиг втекти за кордон. Днями він буде оголошений у міжнародний розшук, а це вже дуже серйозно, пояснив Остап Білейчук.

Ще одна резонансна справа, яку також обговорюють у соцмережах, – у середині жовтня група злочинців, до яких буцімто причетні ветерани АТО, вивезла в ліс 14-літнього підлітка, де над ним поглумилася, видряпавши на спині невідоме буквосполучення “УК”, і цілком голого відпустила.

Слідство ускладнюється через відмову родичів хлопця співпрацювати зі слідчими. У поліції припускають, що родичів могли підкупити. Найгірше у цій справі, що тінь падає на учасників АТО. Цим поспішили скористатися провідні російські телеканали.

Тепер правоохоронці збирають доказову базу, щоби інкримінувати п’ятьом зловмисникам злочин за тяжчою, аніж передбачалося напочатку, кримінальною статтею.

АВТОР: Іван ДЖИНДЖУРА

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