Батьки 14-річних коломиян, над якими познущалися, попросили закрити кримінальну справу. ВІДЕО

Як повідомлялося, у Коломиї група осіб побила та познущалася одразу над двома 14-літніми хлопцями.

Ветерана АТО підозрюють у викраденні та катуванні підлітка, начебто чоловік разом із побратимами познущався з 14-річного хлопця.

Численні синці та вирізьблені букви на тілі – таким 14-річний хлопець постав у Коломийському відділі поліції. Що зашифрували зловмисники на його спині слідчі тільки припускають.

Хто позбиткувався з підлітка поліцейські вже знають. У справі фігурують ветерани АТО.

Батьки порізаного хлопця попросили закрити кримінальне провадження.

У поліції розповідають – усе це страхіття розпочалося з побутового конфлікту. Того дня у будинку, одного із дворів, зникло світло, та люди викликали електрика. Та щойно чоловік відчинив електрощитову на нього напав сусід із сином, бо вони облаштували собі там комірчину.

Згодом підбігли ще кілька підлітків, елекрик намагався викликати поліцію та діти з його рук вибили телефон.

Цей конфлікт на відео зафіксували мешканці будинку.

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