Як за рік змінилися ціни на молочні продукти. ІНФОГРАФІКА

Усі без винятку види молочної продукції стали дорожчими за рік більш ніж на чверть.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, пише Дзеркало Коломиї.

Сметана подорожчала на 30%, сир м’який – на 28%, молоко та масло вершкове – на 25%.

За 12 місяців масло додало 31 грн, м’який сир – 22 грн, сметана – 11 грн, молоко – 4 грн.

Відтепер кілограм масла можна купити в середньому за 160 грн, сиру м’якого – за 100 грн, сметани – за 48 грн, молока – за 18 грн за літр.

До нашого молочного кошика увійшло масло, м’який сир та сметана, куплені по кілограму, та один літр молока.

Вартість молочного кошика станом на 1 грудня цього року складала 326 грн, тоді як у минулому його вартість була 258 грн.

Тобто індекс молочного кошика за рік виріс на 26%.

Минулого року саме молочний кошик був лідером зростання, цього року поступившись м’ясному.

За рік м’ясний кошик подорожчав на 38%. Середня заробітна плата з листопада 2016 року по жовтень 2017 року зросла на 36%.

Але таке зростання заробітної плати забезпечується за рахунок декількох регіонів, насамперед Києва, Донецької області та Закарпаття. Якщо рахувати заробітну плату за межами столиці, то в середньому по країні вона складала на жовтень 6560 грн.

Якщо ж додати до підрахунків Київ з його високими заробітними платами в державному секторі, правоохоронних органах та судовій системі, то середня заробітна плата в країні становила на вересень 7360 грн.

Різниця складає 800 грн. Тому порахувати середній статок безхатченка та мільйонера можна, але рівень життя кожного з них від цього не зміниться.

