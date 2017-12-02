Вже цього року 25 грудня буде вихідним днем

Сьогодні, 2 грудня, набув чинності Закон про встановлення офіційного святкового і неробочого дня – 25 грудня.
1 грудня його опублікувала офіційна газета Верховної Ради “Голос України”. Закон вступає в силу на наступний день після опублікування в пресі, тобто сьогодні, 2 грудня, пише Дзеркало Коломиї.
У зв’язку з цим вже цьогоріч 25 грудня (понеділок) буде вихідним днем. Натомість 2 травня – День праці – стане робочим.
Як повідомлялося, Закон був прийнятий Верховною Радою України 16 листопада 2017 року.
29 листопада його підписав Петро Порошенко.
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