Бійцям 10 бригади, що дислокується в Коломиї, вручили відзнаки від Міноборони. ФОТО

З нагоди Дня Збройних Сил України бійцям 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади, які нині перебувають на Сході, вручили відзнаки від Міноборони.



Про це повідомляється на сторінці ОГШБ у Facebook, пише Дзеркало Коломиї.

“Урочисто вручали, але без пафосу. Тому що не на плацу, а безпосередньо по місцях проїхали. Командир бригади разом з представниками МО – бат за батом.

Хлопці, хто з “нуля”, хто з позицій зібралися, нагороди і привітання отримали – і по місцях. Така у нас робота.

Так. Ми тут не заради нагород. І точно не за гроші. Але коли тебе цінують – приємно. Воювати веселіше. І є відчуття, що за спиною не порожнеча.

Тим більш, що всі нагороди – заслужені.

А якщо хтось нам не вірить – так заради Бога. Приходьте сюди. Влізте в нашу шкуру. Спробуйте. І може тоді зрозумієте ціну наших нагород.

Всіх з наступаючим святом! А Гірсько-Штурмова продовжує робити свою справу. Як завжди”, – йдеться у дописі.