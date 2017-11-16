Католицьке Різдво буде вихідним днем

Український парламент ухвалив у другому читанні законопроект №5496 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів.

За відповідне рішення проголосували 238 депутатів, повідомляє Еспресо.TV.

Як пояснив один з ініціаторів законопроекту – депутат “Народного фронту” Павло Унгурян, цей документ є достатньо збалансованим. Він дозволить зробити святкування Різдва більш відповідним до григоріанського календаря, яким користуються в усьому світі.

“Але, розуміючи, що сьогодні є багаторічна традиція святкування 7 січня, ці обидва свята – і 25 грудня, і 7 січня – залишаються як Різдво Христове”, – наголосив Унгурян.

Також, для того щоб збалансувати кількість вихідних в країні, депутати погодилися скасувати святкування 2 травня.

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