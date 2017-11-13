Без 8 березня, але з 1 травня: українцям розповіли про новий календар вихідних днів

В Україні планують змінити календар святкових днів, зокрема, перенести вихідний з 9 травня на 8 травня і переформатувати 8 березня з Міжнародного жіночого дня на День боротьби за права жінок.

Про це розповів директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, пише 24 канал.

За його словами, 1 травня залишається святом, але не як Міжнародний день солідарності трудящих, а День праці.

Також залишено в силі пропозицію про перенесення вихідного з 9 травня на 8 травня і про переформатування 8 березня з Міжнародного жіночого дня на День боротьби за права жінок, причому запропоновано позбавити його статусу вихідного.

Зараз ми подали цей законопроект на затвердження Кабміну, але, на жаль, він поки не затверджений, тому що він отримав зауваження з боку Міністерства культури,

– підкреслив В’ятрович.

Глава Українського інституту національної пам’яті розповів, що була досягнута домовленість про проведення широких консультацій для подачі законопроекту як урядового.

“Якщо цього зробити не вдасться, то маємо вже підтримку значної кількості народних депутатів, тому будемо подавати його як депутатський законопроект. Я вважаю, що для країни це буде дуже важливий крок вперед. Це – продовження декомунізації. Тому що ми нарешті повинні припинити жити синхронно з державою-агресором “, – додав він.

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