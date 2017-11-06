Стало відомо, скільки українці відпочиватимуть на різдвяно-новорічні свята

На новорічні та різдвяні свята українців чекатимуть парні потрійні вихідні. Але в цілому відпочивати будемо на день менше, ніж на зимові свята в минулому році.

Про це повідомляє Урядовий кур’єр.

Передсвяткових робочих днів, укорочених на годину, не передбачено.

Вихідні на Новий 2018 рік в Україні триватимуть три дні – з 30 грудня (субота) по 1 січня (понеділок) включно.

31 грудня в 2017 році припадає на неділю. 7 січня (Різдво) 2018 року теж припадає на неділю, тому понеділок, 8 січня, буде неробочим днем.

Таким чином, вихідними будуть знову три дні поспіль: 6, 7 і 8 січня.