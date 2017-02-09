Водноспортивний комплекс: чекаємо землі та грошей. ФОТО

Нещодавно ми писали про наміри міської влади збудувати водноспортивний комплекс. Проект ще на “паперовій” стадії реалізації, однак він уже зазнав значних змін у порівнянні з первинним задумом. Про які саме зміни іде мова – читайте у статті.

Цього року планується розпочати будівництво водноспортивного комплексу у Коломиї. Він мав би складатися з 25-метрового басейну, залу для боротьби та ігрових видів спорту.

Повна вартість проекту – 140 мільйонів гривень. Таких грошей місто не має, тож майже 130 мільйонів виділить з фонду регіонального розвитку держава. Цьогоріч йдеться про 45 мільйонів.

За словами міського голови Ігоря Слюзара, допоміг Коломиї з виділенням цих коштів з держбюджету народний депутат Андрій Іванчук.

Після цього постало питання з місцем, де можна було б збудувати комплекс. Міська влада розглядали три варіанти розташування – це земельні ділянки під старим басейном, біля 17-го училища та ділянка біля Шевченківського озера. Спочатку для реалізації проекту й була обрана остання земельна ділянка. Вона знаходиться на самісінькому березі Шевченківського озера на вулиці Миколи Аркаса.

Однак виникла проблема. Місцеві мешканці виступили проти будівництва басейну саме тут. Справа в тому, що місце, на якому влада запланувала будівництво, є діючою відпочинковою зоною. Люди протягом 2012 – 2016 років своїми руками та власним коштом довели цю ділянку до пуття. Обгородили, вирівняли грейдером, звели спортивний майданчик, поставили тут тренажери, облаштували футбольне та волейбольне поля, висадили 300 саджанців різних дерев. Кажуть, протягом весни, а особливо літа та осені, сюди сходяться мешканці не тільки приозерних вулиць, а й цілого міста.

Читайте також: Водноспортивному комплексу у Коломиї бути? Ціна питання – 90 мільйонів.

Конфліктності ситуації додав той факт, що, прийнявши рішення будувати водноспортивний комплекс на березі озера, влада не повідомила про це місцевих мешканців. Люди кажуть, що дізналися про плани влади випадково. Хтось із мешканців приозерних вулиць побачив виступ міського голови Ігоря Слюзара на телебаченні, де між всього іншого він сказав, що з місцевими мешканцями все узгоджено.

Власне, це й мотивувало коломиян з вулиць Аркаса, Гнатюка, Блонського, Озаркевича, Торговиці, Сліпого, Верещинського, Ількевича, Симчича, Старицького та інших сусідніх вулиць написати звернення до влади з вимогою не будувати на березі озера басейн. Загалом звернення підписало майже 200 коломиян. Крім цього, мешканці мікрорайону просять владу доєднати згадану ділянку до Шевченківського парку і, відповідно, зробити її рекреаційною зоною. Кажуть, це убезпечить від подальших ймовірних зазіхань на цю ділянку. Вони в жодному разі не проти будівництва басейну, адже для міста цей проект вкрай необхідний. Однак, кажуть, у Коломиї є місця більш придатні для цього.

Невідомо, чи саме ця петиція вплинула на міську владу, чи якісь інші фактори, але невдовзі у ратуші змінили думку й перенесли місце будівництва басейну. Тепер об’єкт спортивної інфраструктури будуватимуть на Співочому полі.

Про це розповів Олег Дячук, заступник міського голови із земельних питань. Пан Олег каже, що ділянка на Шевченківському озері мала квадратну форму і тому усі об’єкти комплексу – басейн і два спортивні зали – потрібно було вписувати в цей квадрат. Ділянка ж на Співочому полі має прямокутну форму, і будівлі комплексу тут можна збудувати одна за одною – як поїзд. А це зручніше. Крім цього, каже пан Олег, тут краща транспортна розв’язка та перспектива появи стадіону. Тож можна в майбутньому говорити про великий спортивний центр.

Що стосується землі, то тут є три земельні ділянки – одна перебуває у власності міста, інша – в оренді фірми “Юмас” і ще одна – в оренді “Максимум”. У проекті спортивний комплекс мав би розташуватися на ділянках міської ради та “Юмасу”.

За словами Олега Дячука, міська рада звернулася з письмовим проханням до фірми передати свою ділянку для зведення водноспортивного комплексу, тим паче, що вона має “спортивне” цільове призначення. На сьогодні міська рада чекає відповіді від “Юмасу” і паралельно змінює проект комплексу відповідно до рельєфу і земельної ділянки на Співочому полі. Робить це київська фірма H2O. Великі кошти на це не підуть, каже заступник міського голови, адже змінюється лише конфігурація приміщень. Все інше залишається незмінним.

Роботи із зведення водноспортивного комплексу мали б розпочатися вже цього року. Це анонсував міський голова Ігор Слюзар. Його заступник Олег Дячук про це говорить дещо обережніше.

“Для початку все є, – каже він, – чекаємо на дві речі: згоду від фірми “Юмас” та рішення Кабміну про розподіл коштів Фонду регіонального розвитку”.