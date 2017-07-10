Водій не скинув швидкості: подробиці аварії автобуса з коломийськими туристами, який впав у прірву. ВІДЕО

Водій не скинув швидкості: подробиці аварії автобуса з коломийськими туристами, який впав...

Одна жінка загинула, 5 госпіталізовані у Чортківську лікарню, що на Тернопільщині.

Загинула 25-річна коломиянка, повідомляє НТК.

Автобус з урвища витягали кранами, адже в салоні залишилися документи та речі пасажирів.

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу на небезпечній ділянці дороги не скинув швидкості і на повороті виїхав на смугу зустрічного руху, зачепив відбійник та злетів у кювет.

Водій, кажуть правоохоронці, попередньо тверезий, але у нього взяли взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Нагадаємо, ДТП сталася вчора у селі Ягільниця Чортківського району на Тернопільщині близько 18:00 години. Автобус “Setra” з туристами, який їхав з Коломиї в Одеську область, з’їхав в урвище та кілька разів перекинувся. В автобусі було 45 пасажирів.