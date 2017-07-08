На Тернопільщині автобус з коломийськими туристами з’їхав в урвище та кілька разів перекинувся. ФОТО

На Тернопільщині автобус з коломийськими туристами з’їхав в урвище та кілька разів...

ДТП сталася на Тернопільщині, у селі Ягільниця Чортківського району близько 18:00 години 8 липня.

В автобусі було 45 людей, в тому числі – діти, повідомляє НТК.

Автобус “Setra” з туристами, який їхав з Коломиї в Одеську область, з’їхав в урвище та кілька разів перекинувся. За словами пасажирки, автобус знесло з дороги. В середині перебувало 45 людей, в тому числі діти.

“Нас їхало 45 чоловік на море, сильна злива, автобус понесло і пару раз перекотило в обрив”, – повідомляє пасажирка.

На місці працюють медики. Є багато травмованих. За попередньою інформацією, загинула молода жінка, її витягають із затиснутого автобуса.

Постраждалих везуть в Чортківську лікарню.