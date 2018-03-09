1 C
Коломия
Субота 10.03 2018
Повідомити новину
manhattan_ad
manhattan_ad
manhattan_ad
    Останні

    Відео

    Додому Відео
    video

    Діана Дяків з Коломиї здобула гран-прі на Всеукраїнському конкурсі мистецтв. ВІДЕО

    0

    У Коломиї відбувся захід з питань ОСББ. ВІДЕО

    0
    video

    Маленькому коломиянину потрібні кошти на лікування. ВІДЕО

    0

    Співачка з Прикарпаття вийшла на сцену гала-концерту “VIVA найкрасивіші”. ВІДЕО

    0

    Для освітлення Шешорів виділили майже 300 тисяч гривень. ВІДЕО

    0

    Коломийські чемпіони з карате привезли 10 нагород. ВІДЕО

    0

    Кращих спортсменів лютого визначили в Коломиї. ВІДЕО

    0

    Протестувальники Яремчі відстоюватимуть свої права у суді. ВІДЕО

    0

    Близько 600 випадків інфаркту в рік реєструють на Прикарпатті. ВІДЕО

    0

    Концерти духовної музики провели у Коломиї. ВІДЕО

    0
    123...84Page 1 of 84
    kran_ad
    kran_ad
    kran_ad
    oe_ad
    oe_ad
    oe_ad
    kolibris_ad
    kolibris_ad
    kolibris_ad

    Будьте в курсі

    9,633ФаниПодобається
    34СпостерігачіСтежити
    2,714СпостерігачіСтежити
    57СпостерігачіСтежити
    279ПідписникиПідписатися
    Повне або часткове використання матеріалів, розміщених у виданні, дозволяється тільки за умови активного, прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал та згадки першоджерела не нижче другого абзацу тексту.

    Думка авторів публікацій може не збігатися з позицією та принципами видавця, видавець не несе за це жодної відповідальності. Міркування авторів щодо подій та осіб не спростовуються, їх правдивість не доводиться.

    За зміст та достовірність реклами та PR відповідальність несе рекламодавець. При цьому видавець залишає за собою право перевірки інформації, зазначеної в рекламі та оголошеннях. Такі матеріали друкуються з позначкою ®.
    Зв'язатися з нами: dzer.kol@i.ua
    © Всі права захищено 2017 – «Дзеркало Коломиї».
    Розроблено з в Webolatory