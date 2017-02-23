Вибухи таки були: нове відео очевидців пожежі у наметовому містечку 10 гірсько-штурмової бригади

З’явилися відеозаписи коломиян, які підтверджують факти потужних вибухів, ймовірно боєприпасів, під час нічної пожежі на території 10 окремої гірсько-штурмової бригади в ніч на 23 лютого.

Автори кількох різних відео побажали залишитися анонімними, аби не мати можливих проблем. Адже, як відомо, військові кажуть, що вибухів під час пожежі 15 величезних наметів не було, а боєприпаси і зброя були в безпечній схованці, інформує Галка.