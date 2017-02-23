У Коломиї горіло наметове містечко 10 гірсько-штурмової бригади, є травмовані. ФОТО+ВІДЕО

Сьогодні близько п’ятої години ранку у Коломиї на території військової частини В-3950 сталася пожежа.
Вогнем знищено 15 (п’ятнадцять) 50-ти містних польових наметів для проживання військовослужбовців. Пожежникам вдалося врятувати 15 наметових палаток, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
У соцмережах коломияни пишуть, що вночі на території військової частини чули потужні вибухи, була евакуація військових і серед них є поранені, інформує Галка.
Прес-офіцер 10 ОГШБ Юрій Лелявський повідомив, що причиною масштабної пожежі на території Десятої гірсько-штурмової бригади в Коломиї стало коротке замикання електропроводки в одній з палаток.
За його словами, незначні травми (легкі опіки рук) під час рятування майна отримали більше п’яти військових, які забирали особисті речі та частину майна, техніку. А швидкому поширенню пожежі “сприяв” сильний вітер, який знищив 15 палаток на 50 осіб кожна. Вибухів – не було.
“Вибухів бути не могло, тому що в тих палатках були особисті речі. Зброя і боєприпаси зберігаються в іншому місці”, – сказав Лелявський.
Речник повідомив, що питання про переселення військових, чиї палатки згоріли, вирішується.
Об 11 годині військові проведуть брифінг з приводу пригоди.
Натомість у соцмережах все більше коломиян кажуть, що чули вибухи.
Петя Павлюк: “Були 2 гучних вибухи. Перший в 4:59, після якого виникла пожежа, наступний через 4 хв в 05:03. Від них я і прокинувся. Живу на 9 поверсі неподалік і все бачив”.
Ірина Висоцька: “Вночі чути було на Леонтовича один вибух, а потім ще декілька тихіших”.
Inessa Bonita: “Ми живемо поряд з військовою частиною і десь біля 04:30 був сильний вибух, а потім ще два! Дуже страшно все виглядало”.
Міша Мартинюк: “І вибухи були, від них я прокинувся, кажуть, що там були гранати”.
Inessa Bonita: “Вибухи були і не легенькі, може то і не боєприпаси, але щось їх спричинило (бо аж будинок здригався), може якісь балони”.
Відео з місця пожежі
Фото, відео: Михайло Мартинюк
Я живу напроти воєнної частини вікна прямо виходять на частину ,вибухи були і то де кілька,а на кінець дуже сильний був вибух що в мене таке враження що хата ,вікна за тряслися,так що як не було вибухів.
Можливо то були дійсно балони.Мій племінник був у одному з тих наметів.Обпалив руки і обличчя, сам нічого пояснити не може