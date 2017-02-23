У Коломиї горіло наметове містечко 10 гірсько-штурмової бригади, є травмовані. ФОТО+ВІДЕО

Сьогодні близько п’ятої години ранку у Коломиї на території військової частини В-3950 сталася пожежа.

Вогнем знищено 15 (п’ятнадцять) 50-ти містних польових наметів для проживання військовослужбовців. Пожежникам вдалося врятувати 15 наметових палаток, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

У соцмережах коломияни пишуть, що вночі на території військової частини чули потужні вибухи, була евакуація військових і серед них є поранені, інформує Галка.

Прес-офіцер 10 ОГШБ Юрій Лелявський повідомив, що причиною масштабної пожежі на території Десятої гірсько-штурмової бригади в Коломиї стало коротке замикання електропроводки в одній з палаток.

За його словами, незначні травми (легкі опіки рук) під час рятування майна отримали більше п’яти військових, які забирали особисті речі та частину майна, техніку. А швидкому поширенню пожежі “сприяв” сильний вітер, який знищив 15 палаток на 50 осіб кожна. Вибухів – не було.

“Вибухів бути не могло, тому що в тих палатках були особисті речі. Зброя і боєприпаси зберігаються в іншому місці”, – сказав Лелявський.

Речник повідомив, що питання про переселення військових, чиї палатки згоріли, вирішується.

Об 11 годині військові проведуть брифінг з приводу пригоди.

Натомість у соцмережах все більше коломиян кажуть, що чули вибухи.

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Міша Мартинюк: “І вибухи були, від них я прокинувся, кажуть, що там були гранати”.

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Відео з місця пожежі

Фото, відео: Михайло Мартинюк