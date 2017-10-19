Верховна Рада прийняла медичну реформу

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про медичну реформу.

Документ підтримали 240 народних депутатів, пише ТСН.

Нова медична реформа передбачає зміну моделі фінансування. Серед ключових пунктів ухваленого закону: страхова медицина, плата лікарям за надані послуги, вибір сімейного лікаря та міжнародні протоколи лікування.

Реформа передбачає створення системи державного соціального медичного страхування. Застраховані особи можуть отримати медичні послуги та ліки повністю або частково за рахунок коштів державного солідарного медичного страхування в закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності та в осіб-підприємців.

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Програма державних гарантій, передбачена законопроектом, визначатиме перелік та обсяг медичних послуг і лікарських засобів, оплату яких гарантуватиме держава за рахунок коштів Державного бюджету.

Не менше 5% ВВП у Держбюджеті потрібно буде виділяти на реалізацію програм медичних гарантій. Витрати на програму будуть захищеними статтями видатків бюджету.

Як передбачено медреформою, програму розроблятиме Міністерство охорони здоров’я за погодженням із Міністерством фінансів. А затверджуватиме Верховна Рада в складі закону про Державний бюджет на відповідний рік.

Нагадаємо, з наступного року медзаклади в Україні будуть звітувати про благодійні внески перед МОЗом.

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