З наступного року медзаклади в Україні будуть звітувати про благодійні внески перед МОЗом

З 1 січня 2018 року заклади охорони здоров’я будуть зобов’язані звітувати за зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб.
25 липня Міністерство охорони здоров’я України видало Наказ “Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я”.
Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
“На сьогодні майже у кожному закладі охорони здоров’я працює благодійний фонд, а 7 з 10 пацієнтів платили до нього внески. Обсяги благодійних пожертв – сотні мільйонів гривень, однак до цього часу звітність цих фондів про зібрані кошти часто була недоступною чи непрозорою.
Сподіваємося, що медична реформа взагалі виключить необхідність пошуку додаткових коштів лікарнями та існування фондів. Втім, вже зараз ми врегулювали діяльність благодійних організацій при закладах охорони здоров’я.
Маємо створити умови, за яких фонд та лікарня будуть прозоро та публічно звітувати про обсяги надходжень і використання благодійних пожертв. Ніхто не довіряє і не буде довіряти фонду, якщо він не буде працювати прозоро та підзвітно”, – йдеться у повідомленні Уляни Супрун.
Вона також пояснює переваги Наказу:
1. Створює механізм для моніторингу коштів, які жертвують на благодійні фонди лікарень.
2. Зменшує можливість використання схем, що існували до цього і містили корупційні ризики.
3. Підвищує довіру пацієнтів до явища благодійності у лікувальних закладах.
4. Надходження і використання благодійних пожертв тепер прозоре та підзвітне.
5. Завдяки наказу можна буде реально оцінити дієвість фінансової та матеріальної допомоги благодійних фондів, про яку постійно говорять керівники закладів охорони здоров’я.
“Це важливий крок для запровадження відкритої та чесної звітності благодійних фондів при закладах охорони здоров’я і чудовий приклад взаємодії з небайдужою громадськістю”, – додає Супрун.
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