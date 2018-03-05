Вбивцю франківської родини глухонімих не випустили на волю

Судом було встановлено, що у 1995 року Івано-Франківським обласним судом вказану особу було визнано винним у вбивстві родини глухонімих та двох їхніх малолітніх дітей, і засуджено до смертної кари — розстрілу із конфіскацією майна, інформує Івано-Франківський міський суд.

У 2000 році вказане покарання йому було замінено на довічне покарання у вигляді позбавлення волі.

Восени 2017 року засуджений звернувся до Івано-Франківського міського суду із клопотанням, в якому просив суд звільнити його від відбування вказаного покарання. Своє клопотання чоловік мотивував тим, що максимальний строк позбавлення волі у випадку заміни смертної кари визначено 20 роками, а він відбуває покарання уже понад 22 роки.

Прохання засудженого просив підтримати й його захисник. Сторона обвинувачення вважала, що дане клопотання не підлягало до задоволення.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали провадження та кримінальної справи, Івано-Франківський міський суд постановив у клопотанні засудженого про звільнення від позбавлення волі відмовити.

Таким чином вказана особа і надалі відбуватиме покарання у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, що Коломийські флорболісти продовжують перемагати на турнірах.