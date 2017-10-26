Важкоатлетка з Коломиї повернулася з чемпіонату Європи, де виборола друге місце. ВІДЕО

Як повідомлялося, коломийська спортсменка, майстер спорту міжнародного класу, член збірної команди України Вероніка Івасюк у ваговій категорії до 58 кг посіла друге місце з результатом 202 кілограми у сумі двоборства на Чемпіонаті Європи в албанському місті Тирана.

На цьому Вероніка не зупинилася та виборола ще дві медалі: золоту медаль у ривку – 92 кг та бронзову у поштовхові – 110 кг.

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