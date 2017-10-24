На Прикарпатті обрали нового керівника обласної федерації футболу

Сьогодні відбулася конференція обласної ФФУ, на якій було обрано її нового керівника.

Опісля генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький представив громадськості нового керівника – Андрія Бондаренка, пише МІСТО.

У планах Андрія Бондаренка розширити футбольну інфраструктуру на Івано-Франківщині.

“У 2018 році ми будемо приймати фінал ліги чемпіонів. Це подія номер один, тому це відповідальна ланка буде моєї роботи. Ми бачимо, що потрібно рухатися вперед, впроваджувати різні методики. Стосовно програми, яку ми обрали для себе, то основною рушійною силою є проект “Старт”. В межах цього проекту наступного року в області заплановано будівництво більше 20 спортивних майданчиків”, —каже Андрій Бондаренко.

Новий очільник упевнений, що потрібно виходити на нові методи популяризації футболу в регіонах. В будь-якому випадку ініціативи можуть надходити від районних представників ФФУ.

“Ми зможемо добитися значного успіху. І ще — таланти. На них багата Івано-Франківщина. Ми повинні дбати за той актив, який нам вдалося здобути. Для прикладу, стадіон. Ми не пропонуємо революційних змін, а це буде більше партнерство з представниками районних ФФУ”, — підкреслив новий керівник обласної ФФУ.

На посаду першого заступника обласної федерації футболу Бондаренко запропонував Тараса Клима, а на заступника — прокурора Івано-Франківська Ігоря Стефанишина. Після обговорення кандидатуру Бондаренка затвердили. Учасники конференції підтримали нове керівництво 36 “За”.

До цього часу Бондаренко був заступником генерального секретаря ФФУ. На Київщині очолює вітчизняний завод із виробництва високотехнологічного штучного покриття для мультиспортивних майданчиків та професійних футбольних полів найвищого світового рівня.

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