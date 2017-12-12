В Україні вперше за 18 років переглянули норми харчування

З 7 грудня вступив у дію наказ МОЗ, який затверджує нові норми фізіологічних потреб в основних харчових речовинах і енергії.

Вперше за 18 років переглянуто добові потреби для різних груп: калорійність харчування дітей та підлітків, дорослих, вагітних жінок та працівників особливо важкої фізичної праці, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу облдержадміністрації.

Враховано рекомендації та стандарти ВООЗ та Європейської агенції з харчової безпеки, зокрема – щодо зменшення норми калорійності для дітей різного віку.

Дитяче ожиріння вважається одним із найсерйозніших викликів для здоров’я в XXI столітті.

За даними ВООЗ, кожен третій підліток в Європі має надлишкову масу тіла або страждає на ожиріння.

Актуальною є ця проблема і для України.

За даними МОЗ, щороку фіксують 15,5 тис. нових випадків ожиріння у дітей. Загалом таких дітей в Україні близько 70 тис. (за даними 2016 року).

Тому в оновлених нормах МОЗ зменшує норму потреби в енергії для дітей різних вікових груп за рахунок зменшення потреб у нетваринних білках та у вуглеводах.

При цьому норма потреби у найбільш збалансованих тваринних білках збільшена.

Одночасно зменшена потреба у жирах для дітей дошкільного віку та збільшена аналогічна потреба у жирах для школярів.

Переглянуті норми потреб у мінералах та вітамінах для дітей та дорослих.

Також зменшена норма потреб у вітаміні А, збільшена норма вітаміну D, фолієвої кислоти.

В оновленому документі вперше введено норми харчування для вагітних жінок та жінок, які годують груддю.

Введено нову групу для працівників особливо важкої фізичної праці, до якої також мають бути віднесені військовослужбовці спеціального призначення.

Нарешті норми харчування наших захисників будуть відповідати світовим стандартам.

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