Не салом єдиним: ціна на популярний серед українців продукт з початку року зросла на майже 70%

Не салом єдиним: ціна на популярний серед українців продукт з початку року...

Ціна на сало цього року встановила рекорд, піднявшись з початку року на 68%.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, пише Дзеркало Коломиї.

При тому велика різниця між цінами в окремих регіонах: коли тернополянин платить за нього 46 грн, то киянин – 124.

“Ми порівняли ціни на сало в магазинах декількох країн та з’ясували, що в Україні воно є найдорожчим. В Україні ціна на сало в магазині становила 157,6 грн за кілограм продукту, у Білорусі – 140,5 грн., у Литві – 138,1 грн., а в Польщі – всього 58,4грн. Польські виробники відпускають сало, із необхідними для нашої країни документами, навіть від 25 грн. за кілограм.

Зазначу, що в Польщі ціна на сало в 2 рази вища на більшість видів м’яса, і в 3 рази – на найдорожчі види м’яса.

У нашій країні середня ціна сала – 68 грн, а середня ціна недорогої свинини – 98,5 грн за кілограм, тобто вартість відрізняється в 1,5 раза. І це не за рахунок високої вартості свинини в Польщі, а за рахунок дорожнечі сала в Україні.

Причина цінових рекордів полягає в скороченні поголів’я свиней у селян, тому що цей продукт промисловим способом практично у нас не виробляється.

А причина скорочення поголів’я у тому числі в зменшенні відходів продуктів зі столу господарів, які раніше були основним джерелом надходжень їжі.

Раніше до третини всіх продуктів викидалося, що відповідає світовим тенденціям. Але через зниження рівня життя українці стали економнішими і купують стільки, скільки можуть з’їсти.

Якщо ж додати африканську чуму свиней, то коло замикається.

Відгодовування свині займає 3-5 років, тому нам доведеться нарощувати імпорт сала, насамперед із Польщі.

Люди, які мають можливість платити за українське сало, будуть купувати його за смак та через гордість за наш продукт.

Ті ж, хто рахує гроші, будуть купувати, обираючи за ціною.

Особливо враховуючи, що п’ята частина тих, хто працює, отримує мінімальну заробітну плату, а пенсії та соціальні виплати навіть менші за 3200 грн”.

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