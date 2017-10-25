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В Україні планують ввести податки на собак і котів

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Фото ілюстративне

Українців можуть змусити реєструвати та платити штрафи за домашніх улюбленців.

У Верховній Раді з’явився законопроект №7220, яким передбачається реєстрація та чипування домашніх собак та котів, повідомляє Радіо Максимум.

Don Yapon

Відповідно до документа, всі тварини мають бути зареєстрованими. Йдеться не лише про домашніх, за яких платять власники, а й за бездомних та диких, які будуть на відповідальності місцевої влади.

Варто відзначити, що до списку входять всі тварини, яким більш як 2 місяці.

При покупці собаки чи кота його потрібно зареєструвати не пізніше 5 днів. Тоді тварина отримує порядковий номер, що повинен висіти на нашийнику.

Обійдеться реєстрація у 170 гривень.

Якщо ж ви куди-небудь переїжджаєте з пухнастиком, то про це варто повідомити ветеринарну службу.

Також у проекті відведено окремі штрафи та кримінальну відповідальність за усипляння та умертвіння тварин на очах у дітей. Такі дії прирівнюватимуться до жорстокого поводження з тваринами, за яке доведеться заплатити штраф до 850 гривень або сісти за грати на термін до 6 місяців.

Також автори проекту не забули про штрафи за те, що власники тварин не прибирають за ними на вулицях – від 850 грн до 1,7 тис. грн, використовують улюбленців задля жебракування – від 5,1 до 20,4 тис. грн, розводять безпородних вдома – від 5,1 до 20,4 тис. грн, відмовляються стерилізувати – від 3,4 до 20,4 тис. грн та продають тварин без документів – від 340 грн до 20,4 тис. грн.

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