В Україні планують ввести податки на собак і котів

Українців можуть змусити реєструвати та платити штрафи за домашніх улюбленців.

У Верховній Раді з’явився законопроект №7220, яким передбачається реєстрація та чипування домашніх собак та котів, повідомляє Радіо Максимум.

Відповідно до документа, всі тварини мають бути зареєстрованими. Йдеться не лише про домашніх, за яких платять власники, а й за бездомних та диких, які будуть на відповідальності місцевої влади.

Варто відзначити, що до списку входять всі тварини, яким більш як 2 місяці.

При покупці собаки чи кота його потрібно зареєструвати не пізніше 5 днів. Тоді тварина отримує порядковий номер, що повинен висіти на нашийнику.

Обійдеться реєстрація у 170 гривень.

Якщо ж ви куди-небудь переїжджаєте з пухнастиком, то про це варто повідомити ветеринарну службу.

Також у проекті відведено окремі штрафи та кримінальну відповідальність за усипляння та умертвіння тварин на очах у дітей. Такі дії прирівнюватимуться до жорстокого поводження з тваринами, за яке доведеться заплатити штраф до 850 гривень або сісти за грати на термін до 6 місяців.

Також автори проекту не забули про штрафи за те, що власники тварин не прибирають за ними на вулицях – від 850 грн до 1,7 тис. грн, використовують улюбленців задля жебракування – від 5,1 до 20,4 тис. грн, розводять безпородних вдома – від 5,1 до 20,4 тис. грн, відмовляються стерилізувати – від 3,4 до 20,4 тис. грн та продають тварин без документів – від 340 грн до 20,4 тис. грн.

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