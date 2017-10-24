Коломийський притулок для тварин переживає скрутні часи. Допоможіть чотирилапим!

У Коломийському притулку для тварин скрутні часи.

Зараз там перебуває понад 160 дорослих собак, а ще люди регулярно підкидають маленьких цуценят, йдеться у сюжеті НТК.

Щомісяця тваринкам потрібно 200 упаковок сухого корму.

Собаки отримують харчування виключно завдяки допомозі благодійників.

І не тільки харчування, але і ветобслуговування, обробку від паразитів, необхідні ліки і ветпрепарати.

Тому єдиний куратор-волонтер притулку Юлія Сівашова дуже просить про допомогу всіх, кому небайдужа доля цих чотирилапих, які постраждали від жорстокості та безвідповідальності людей.