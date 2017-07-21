В Карпатах добровольці-пошуковці виявили десятки артилерійських снарядів часів І та ІІ Світової війни

В Карпатах добровольці-пошуковці виявили десятки артилерійських снарядів часів І та ІІ Світової...

На території області за минулу добу виявлено 23 вибухонебезпечних предмети.

Про це інформує управління цивільного захисту ОДА.

Під час роботи експедиції ВГО “Союз народна пам’ять” на полонині Лабеска гори Кукул 20 липня виявлено: 152 мм та дванадцять 75 мм артилерійських снарядів, десять ручних гранат часів І та ІІ світових воєн.

Знешкодження цих боєприпасів заплановано на 21 липня.

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