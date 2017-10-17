В Італії зникла 19-річна українка. ФОТО

Тривають пошуки у Cupramontana 19-річної українки Марії Іскри, яка зникла ще у неділю, 8 жовтня.

Дівчина закінчила в цьому році Комерційну технічну школу геометрів “Cuppari”, що у Йезі, жила в Італії разом з мамою, пише Українська газета.

Приблизно о 16:00 годині 8 жовтня вона, залишивши всі свої речі (телефон, документи, ключі від дому), пішла в луна-парк за кілька сотень метрів від центру села.

З цього моменту слід дівчини втрачено. Її шукають і поліція, і волонтери.

Марія була одягнена у чорні лосини, сіру сорочку і бежевий піджак. Її зріст 1,70 м, волося світле.

Про цей випадок було оголошено у відому телешоу “Chi l’ha visto?”, після чого надійшло ряд повідомлень від людей, які стверджують що бачили Марію в різних місцях регіону Marche.

Поліція перевіряє покинуті будинки, поблизу Cupramontana, підозрюючи можливе самогубство дівчини.

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