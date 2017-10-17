У жахливій аварії у США загинула 21-річна українка. ФОТО+ВІДЕО

Українка загинула й ще три особи потрапили до лікарні в результаті зіткнення двох автомобілів неподалік селища Вудрафф, Південна Кароліна, США.

Про це повідомляє СВІТUA з посиланням на slavicsac.com .

Коронер округу Спартанбург повідомив, що 21-річна Ганна Овдійчук з міста Чесні померла на місці події. За свідченнями Дорожньої поліції, автомобіль Chevrolet Spark, за кермом якого була українка, не зупинився на вимогу знаку “Stop”, в результаті чого зіштовхнувся з пікапом Ford F150.

Двоє пасажирів легкового автомобіля та водій пікапу отримали травми й були доправлені до медичного центру Спартанбургу.

Трагедія сталася 6 жовтня, проте до ЗМІ інформація потрапила лише після похорону українки. Дівчину поховали у весільній сукні.

Ганна була старшою дитиною в родині, у неї залишилося восьмеро молодших братів та сестер.

“Усі, хто знав Ганну, пам’ятають її як милу та добру дівчину, яка мріяла стати лікарем”, – написала на gofundme двоюрідна сестра загиблої Лілія Терещук.

Як повідомлялося раніше, у Данії загинув працівник ферми з України.