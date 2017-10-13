У Данії загинув працівник ферми з України

Поліція Центральної та Західної Зеландії у Данії 12 жовтня повідомила про те, що на одній з ферм у місті Тьолльосе було знайдено тіло 34-річного українця, інформує СВІТUA .

За повідомленням видання bt.dk , загиблий був працівником ферми.

“Наразі причини трагедії невідомі. Попередньо повідомлялося, що людина пішла у зерносховище й зникла”, – коментує ситуацію прес-секретар поліції Центральної та Західної Зеландії Карстен Андерсен.

Пошукові роботи тривали протягом майже чотирьох годин. За цей час 25 рятувальників та співробітників поліції мали вивантажити із зерносховища кілька тонн зерна.

“О 15:50 ми знайшли тіло, поховане під зерном. Нам довелося винести сотні тонн зерна зі сховища, аби зробити це. На жаль, історія мала трагічний кінець”, – розповідає керівник рятувальної служби Західної Зеландії Лассе Гансен.