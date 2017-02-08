Уродженця Коломиї представлять до нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України

Комісія облради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування розглянула питання “Про представлення до нагородження Почесною грамотою Верховної ради України Волошинського Б. І.”.

Члени комісії підтримали даний проект рішення одноголосно. Відтак його розглянуть на сесії Івано-Франківської обласної ради.

Нагадаємо, Богдан Іванович Волошинський є директором Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установ і організацій, пише Дзеркало Коломиї.

Довідка:

Волошинський Богдан Іванович очолює Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установ і організацій з часу його створення. Народився у місті Коломиї Івано-Франківської області 27 травня 1957 року.

Після закінчення у 1979 році навчання на фізичному факультеті Львівського державного університету ім. І.Франка (за спеціальністю “радіофізика і електроніка”) працював інженером-конструктором на заводі “Коломиясільмаш” та завідувачем відділу в Коломийській міській раді. У 1995 році закінчив Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів і був призначений на посаду завідувача сектора апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, з якої переведений на посаду директора центру.

Заочно закінчив у 1997 році спеціальний правничий факультет Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю “Правознавство”.

Трудовий стаж: загальний / держслужбовця з 1974 р./з 1991р. Обирався депутатом Коломийської міської ради (1990-94 роки) та Івано-Франківської обласної ради (2002-2006, 2008-2010 роки).