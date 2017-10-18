“Укрзалізниця” запустить безпересадковий вагон до Австрії через Угорщину

З 10 грудня українці зможуть зручно подорожувати до Австрії та Угорщини у безпересадковому вагоні Київ – Відень, що прямуватиме через Будапешт.

Вперше вагон відправиться в рейс зі столиці 10 грудня, а зворотно з Відня – 11 грудня, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Укрзалізниці.

Безпересадковий вагон Київ – Відень курсуватиме цілорічно щоденно.

Відправлення з Києва о 14:07 та прибуття до Львова о 19:50. Далі зі Львова відправлення вагона о 21:00 та прибуття до Відня наступного дня об 11:21.

Під час прямування по території України вагон також робитиме зупинки на станціях Стрий (о 22:04), Славське (23:04), Свалява (0:24), Мукачеве (0:49) та Чоп (01:37).

За кордоном вагон, зокрема, робитиме зупинку в Будапешті о 8:20 за місцевим часом.

Зворотно з Відня безпересадковий вагон курсуватиме щоденно з 11 грудня, відправлення о 16:42 за місцевим часом та прибуття на станцію Київ-Пасажирський наступного дня о 17:11 за київським часом.

У вагоні 30 місць. Про вартість квитків буде повідомлено додатково. Ціна може змінюватися залежно від курсу валюти в день придбання проїзних документів.

Як повідомлялося, в нічних потягах “Укрзалізниці” тепер годуватимуть.