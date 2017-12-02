“Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на поїзди до країн ЄС. ЦІНИ

2 грудня о 00:00 ПАТ “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди, що курсують до країн Європейського Союзу.
Про це повідомив в. о. голови правлінння ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, йдеться на сайті відомства.
Так, поїздами Укрзалізниці пасажири зможуть подорожувати до наступних міст Європи: Варшави, Вроцлава, Перемишля, Братислави, Праги, Кошице, Бухареста, Сучави, Будапешта та Відня.
Вартість проїзду до країн ЄС розраховуватиметься з урахуванням курсу євро на дату придбання квитка. Зокрема, при курсі євро 31,1 грн вартість проїзду буде наступна:
– Львів – Варшава – 1728,25 грн.
– Львів – Вроцлав – 1634,66 грн.
– Київ – Варшава – 1350,78 грн.
– Інтерсіті+ Київ – Перемишль (через Коростень): 1 клас – 705,03 грн, 2 клас – 489,77 грн,
– Інтерсіті+ Київ – Перемишль (через Козятин, Вінницю та Тернопіль): 1 клас – 767,42 грн, 2 клас – 536,57 грн.
– Інтерсіті+ Львів – Перемишль: 1 клас – 274,52 грн, 2 клас – 190,30 грн.
– Київ – Братислава – 2264,83 грн.
– Київ – Прага – 3013,52 грн.
– Київ – Кошице – 1456,85 грн.
– Київ – Бухарест – 2551,52 грн.
– Вадул-Сірет – Бухарест – 954,60 грн.
– Вадул-Сірет – Сучава – 174,70 грн.
– Київ – Будапешт – 2002,79 грн.
– Львів – Будапешт – 1400,99 грн.
– Київ – Відень – 2505,04 грн.
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