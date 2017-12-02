Сусідня країна планує брати на роботу з українським дипломом

У Ґданську говорили про те, якою має бути міграційна політика Польщі щодо іноземців, зокрема українців.

Про це повідомляє Польське радіо.

“Нам дуже не вистачає робочих рук”, – наголосив Марцін Новіцький з Центру стратегічних ідей під час проведення Форуму Поморського центру моніторингу ринку праці, що відбувся у четвер, 30 листопада, у Ґданську.

“Мусимо відкритися на імміграцію, але робити це розумно, тобто запросити таланти з цілого світу, людей, котрі поліпшать наші економічні можливост”, – сказав він.

Експерт зазначив, що навіть коли (іноземець) дочекається дозволу на перебування, то робить щось абсолютно несумісне зі своїм рівнем освіти.

“Наприклад, економісти, лікарі, медсестри працюють на будовах, в магазинах, а тим часом у Польщі бракує лікарів та медсестер», – зауважив Новіцький.

Він вважає, що у Польщі неможливо підготувати необхідних спеціалістів, оскільки країні демографічно бракує людей на ринку.

Також президент Польського об’єднання працедавців Lewiatan Йоланта Шидловська переконана, що Польща повинна використати можливість працевлаштування іноземців.

“Потрібно створювати їм сприятливі умови, забезпечувати можливість праці не протягом шести місяців, а впродовж року”, – підкреслила вона. На її думку, кожний іноземець, котрий прибуває до Польщі, має отримати інформацію щодо місця, де він може дізнатися про те, де є робота і хто шукає працівників.

“Мусимо зробити так, аби дипломи, які вони отримали у своїх країнах, визнавали у Польщі”, – додала вона. Йоланта Шидловська вважає, що поляки повинні “подумати над системою підтримки для іноземців і дуже доброю атмосферою довкола тих, хто приїжджає”. “Треба вчити польське суспільство і пояснювати, що це дуже важливо для економіки цілої країни”, – додала вона.

Водночас Шидловська переконана, що повернути до Польщі поляків, котрі поїхали на заробітки за кордон, не вдасться. Це пов’язано з рівнем зарплат і “дещо феодальними” відносинами у польських компаніях, тоді як людям потрібна повага до їхньої гідності.

Іноземці, з яких понад 90% українці, працюють, в основному, на простих фізичних роботах, хоча все частіше їм довіряють виконання більш спеціалізованої праці.

Генеральний консул України у Ґданську Лев Захарчишин сказав, що українці, які хочуть працювати у Польщі, найчастіше нарікають на нечесні фірми посередництва праці.

“Масово трапляються ситуації, коли людина платить за посередництво під час пошуку роботи, приїжджає до Ґданська, а тут ніхто на неї не чекає, роботи немає і нічого не залишається, крім боргів”, – сказав він. Захарчишин визнав, що частина з ошуканих українців працює у такій ситуації нелегально.

Він додав, що “проблемою є також час чекання на дозвіл воєводського управління на тимчасове перебування у Польщі”.

“Іноді буває так, що людина подає документи і чекає так довго, що у неї закінчується термін законного перебування у Польщі і тоді вона або перебуває та працює нелегально, або їде до іншої країни Європейського Союзу”, – сказав консул.

Очільниця відділу з питань працевлаштування іноземців у Ґданському управлінні праці Сильвія Димніцька-Іванюк повідомила, що для спрощення іноземцям процедури працевлаштування, Ґданське управління праці бере на роботу російсько- і україномовних осіб. Також Центр підтримки емігранток та емігрантів, що працює у місті, наймає іншомовних осіб, аби полегшити спілкування. Вона вважає, що приїжджати та працювати у Польщі знеохочують нечесні працедавці.

“Маємо дуже багато чесних фірм і невелике ґроно нечесних працедавців, котрі ошукують іноземців, не підписують з ними правильних договорів”, – сказала вона. “Ошуканий іноземець відмовляється від роботи у Польщі і їде до іншої країни”, – додала вона.