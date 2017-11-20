Укрзалізниця презентували нові вагони, які курсуватимуть до Відня. ФОТО

Про це повідомляє прес-служба Крюківського вагоннобудівного заводу , пише “Дзеркало Коломиї”.

14 листопада у Києві представили нові пасажирські вагони міжнародного класу габариту RIC, які Укрзалізниця планує запустити з 10 грудня 2017 року за маршрутом Київ-Відень .

У рамках цією зустрічі представникам Австрійських та Угорських залізниць був показаний пасажирський вагон моделі 61-7034 габариту RIC.

Вагон призначений для міжнародного пасажирського сполучення залізницями з шириною колії як 1520 так і 1435 мм.

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