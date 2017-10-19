Українцям настав час вчитися компостувати опале листя

Спалювання опалого листя та стерні є надзвичайно шкідливим для довкілля та у результаті позначається на здоров’ї громадян.

Про це в інтерв’ю виданню “Галичина” повідомив Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, йдеться на сайті Урядового порталу.

У зв’язку зі збільшенням в осінній період масових спалювань опалого листя та стерні, він звернувся до всіх громадян і закликав, не допускати випалювання сухої рослинності та її залишків.

“Зараз в Україні завершується сезон збирання урожаю і відповідно всі масово спалюють опале листя, бадилля та траву, забуваючи при цьому, що дим завдає шкоди не лише довкіллю, але й особистому здоров’ю”, – нагадав Остап Семерак.

При цьому він навів приклад багатьох країн, де опале листя компостують та успішно використовують як добриво.

“У західних країнах такого зараз вже не побачиш, хоча ті ж городні відходи можна компостувати, як це зазвичай по-господарськи практикують у сусідніх країнах. Це той рівень екокультури, до якого ми маємо прагнути”, – резюмував Міністр екології та природних ресурсів.

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Нагадуємо, що відповідальність за випалювання стерні, пасовищ, рослинності або її залишків та опалого листя передбачена статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та становить від 170 до 340 гривень для громадян і від 850 до 1190 гривень для посадових осіб, а в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 340 до 680 гривень для громадян і від 1190 до 1700 гривень для посадових осіб.

За порушення вимог пожежної безпеки в лісах статтею 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу на громадян від 85 до 255 гривень і на посадових осіб – від 255 до 850 гривень, а якщо такі дії призвели до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, то від 255 до 850 гривень – на громадян і від 595 до 1020 гривень – на посадових осіб.

Крім того, згідно з статтею 245 Кримінального кодексу України за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу порушник може нести і кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно на сайті Дзеркала Коломиї завершилося опитування “Що робити з коломиянами, які масово спалюють листя і сміття?”.

В опитуванні взяло участь 422 особи.

208 осіб (44,4%) вважають, що потрібно все фільмувати і викликати поліцію та пожежну.

116 осіб (24,8%) зійшлися на думці, що потрібно пояснювати, що спалювати сміття шкідливо для здоров’я.

7,9% вважають, що треба ігнорувати – цим має займатись влада.

13% зізнались в тому, що самі спалюють листя та сміття.

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