Мешканців Коломиї вкотре закликають не спалювати листя. ВІДЕО

Як відомо, спалювання листя не лише заборонено законом, а й може завдати шкоди іншим людям.

Особливо тим, хто має хронічні захворювання, зокрема бронхіти чи астму.

Далі пряма мова на НТК головного лікаря Коломийської дитячої лікарні Олега Токарчука.



Нагадаємо, нещодавно на сайті Дзеркала Коломиї завершилося опитування “Що робити з коломиянами, які масово спалюють листя і сміття?”.

В опитуванні взяло участь 422 особи.

208 осіб (44,4%) вважають, що потрібно все фільмувати і викликати поліцію та пожежну.

116 осіб (24,8%) зійшлися на думці, що потрібно пояснювати, що спалювати сміття шкідливо для здоров’я.

7,9% вважають, що треба ігнорувати – цим має займатись влада.

13% зізнались в тому, що самі спалюють листя та сміття.

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