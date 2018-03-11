Українська збірна посідає 5 місце після другого дня Паралімпіади-2018

На зимових Паралімпійських іграх-2018 у Пхьончхані (Республіка Корея) відбувся другий медальний день. Розіграно 8 комплектів нагород.

Скарбничка збірної України поповнилася золотою медаллю Максима Ярового, який став паралімпійським чемпіоном у лижній гонці на 15 км, повідомляє Укрінформ.

Тепер у “синьо-жовтих” 6 нагород – 2 золоті, 1 срібна та 3 бронзові.

У загальнокомандному заліку лідирує збірна США – 4 золоті, 3 срібна та 2 бронзові. Слідом за американцями йдуть французи (3, 2, 1), словаки (3, 1, 1) та німці (2, 3, 0). Україна ділить з Канадою 5 місце (по 2, 1, 3).

Загалом медалі у Пхьончхані вже здобули представники 16 країн з 49 команд-учасниць.