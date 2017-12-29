Українець напідпитку вчинив ДТП у Німеччині – загинула 23-річна жінка-поліцейський. ФОТО

У землі Північній Рейн – Вестфалія вантажівка, за кермом якої перебував українець напідпитку, врізалася в поліцейський автомобіль. Співробітниця поліції загинула, двоє її колег отримали тяжкі травми.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

У німецькій федеральнїй землі Північний Рейн – Вестфалія поблизу кордону з Нідерландами увечері в середу, 27 грудня, вантажівка протаранила поліцейський автомобіль. Внаслідок наїзду загинула жінка-поліцейська, ще двоє її колег були тяжко травмовані.

40-тонна вантажівка, яка петляла на автомагістралі, привернула до себе увагу ще на території Нідерландів. Один з водіїв попередив поліцію, тому в Німеччині патрульний автомобіль очікував вантажівку на автобані A61 поблизу міста Фірзен на смузі для екстреної зупинки. Поліцейські увімкнули проблискові маячки та аварійну сигналізацію. Коли вантажівка майже порівнялася з патрульним авто, її винесло на крайню праву смугу й вона на швидкості врізалася в автомобіль поліції, протягнувши його 200 метрів.

Внаслідок наїзду 23-річна жінка-поліцейська, яка перебувала на задньому сидінні автомобіля, загинула на місці. Її двоє колег отримали тяжкі поранення.

Водій вантажівки, який виявився українцем, залишився неушкодженим. Його затримали та допитали. За повідомленням поліції, вміст алкоголю у зразку крові водія становив понад два проміле.