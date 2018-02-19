У шоу “Громада на мільйон” фермер з Печеніжинської ОТГ виграв квиток до Австрії для отримання європейського досвіду

Як повідомляли, у новому випуску програми “Громада на мільйон” представники громад відвідали одну з найбільших українських ферм з вирощування овець “Меринос-Захід”, створену за європейським зразком.

Після випробувань минулих випусків у проекті залишилось чотири громади, а Скала-Подільська ОТГ залишила “перегони за мільйон”.

Боротьбу за головний приз продовжили Печеніжинська, Бузька, Новопсковська і Княгининівська об’єднані громади.

У сьогоднішньому випуску представники громад відвідали одну з найбільших українських ферм з вирощування овець “Меринос-Захід”, створену за європейським зразком, на якій на них чекали цікаві випробування від власника ферми Дмитра Огньова та особливі призи.

Дмитро запросив до себе на ферму голів чотирьох ОТГ та місцевих фермерів. З Печеніжинської ОТГ випробовування проходили голова ОТГ Ігор Довірак та фермер Василь Стефурак, який вирощує 200 голів овець.

Дмитро Огньов підготував для представників об’єднаних громад командні конкурси, за якими нагородив найкращих унікальними призами. Зокрема, Василь Стефурак отримав квиток до Австрії та поїхав на родові ферми для отримання європейського досвіду.

В Австрії Василь не тільки переймав давні австрійські традиції ведення фермерського бізнесу, побачив нові технології і дізнався секрети приготування унікальних м’ясних продуктів найвищої якості, але і познайомився з радником Міністра аграрної політики Австрії та досвідченими бізнесменами.