Печеніжинська ОТГ здобула чергову перемогу у шоу “Громада на мільйон”. ВІДЕО

Печеніжинська ОТГ успішно виконала четверте бізнес-завдання у проекті “Громада на мільйон”.
Дмитро Огнєв власник найбільшого фермерського господарства у Східній Європі “Меринос – Захід”. Весь свій досвід інженер-будівельник отримав в Європі.
Щоб поділитися ним, Дмитро запросив голів об’єднаних громад до себе на ферму. На учасників також чекають нові завдання та приз – поїздка до Австрії, де переможець зможе відвідати усі фермерські господарства.
Нагадаємо, у минулому випуску Печеніжинська ОТГ за 60 годин створила власний міні-бренд.