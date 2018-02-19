Печеніжинська ОТГ здобула чергову перемогу у шоу “Громада на мільйон”. ВІДЕО

Печеніжинська ОТГ успішно виконала четверте бізнес-завдання у проекті “Громада на мільйон”.

Дмитро Огнєв власник найбільшого фермерського господарства у Східній Європі “Меринос – Захід”. Весь свій досвід інженер-будівельник отримав в Європі.

Щоб поділитися ним, Дмитро запросив голів об’єднаних громад до себе на ферму. На учасників також чекають нові завдання та приз – поїздка до Австрії, де переможець зможе відвідати усі фермерські господарства.