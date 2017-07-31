У середмісті Івано-Франківська розстріляли автомобіль. ФОТО+ВІДЕО

На вулиці Шеремети в самому середмісті Івано-Франківська приблизно о 13 год. невідомий розстріляв “Audi”.

Очевидці говорять про приблизно шість пострілів впритул, найімовірніше, з пістолета. Стрілець, молодий чоловік, з місця злочину втік. На місці працюють медики і поліція, передає журналіст КУРСу з місця події.

Є потерпілий – чоловіка госпіталізувала швидка допомога. Поліція розшукує злочинця за гарячими слідами.

Деякі свідки також впізнали автомобіль: за їхніми словами, це “Audi” належить підприємцю Ігорю Гербіну, більше відомому за прізвиськом “Червонець”.

Як повідомляв КУРС, на Ігоря Гербіна вже робили замах: у листопаді 2015 року в нього стріляли поблизу кафе “Слов’янка” на Набережній. Тоді Гербіна госпіталізували з вогнепальним пораненням.

У поліції повідомили, що підозрюваний був у зеленій футболці і шортах. Зараз, за оперативною інформацією, перебуває в районі вулиць Бельведерської — Ленкавського.

Фото з камер спостережень. Поліція просить телефонувати на “102”, якщо побачите підозрюваного.