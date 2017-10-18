У потрійній ДТП постраждав 17-річний мешканець Коломийщини

ДТП сталася 17 жовтня о 9:54 в Одаях.

42-річний водій “ВАЗ-2403” з Угорників Коломийського району, рухаючись з Чернівців у бік Стрия, допустив зіткнення з “ВАЗ-2107” під керуванням 37-річного водія з Чорнолізців, від чого останній зіткнувся з “Опель-Віваро” під керуванням 28-річного водія з Мишина, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

У результаті ДТП 17-річний пасажир автомобіля “Опель Віваро”, мешканець Лісного Хлібичина, отримав травми і госпіталізований в обласну лікарню.

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