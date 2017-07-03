У Німеччині хочуть оскаржити узаконення одностатевих шлюбів

Противники узаконення одностатевих шлюбів у Німеччині мають намір оскаржити ухвалення відповідного закону Бундестагом у Федеральному конституційному суді країни.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Про такий намір заявили представники щонайменше двох партій: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який очолює канцлерка Німеччини Анґела Меркель та правопопулістської “Альтернативи для Німеччини” (АдН).

У правлячому ХДС ці наміри підтвердили одразу кілька ключових політиків.

“Постало питання, чи є “шлюб для всіх” допустимим із точки зору конституції. Я впевнений, що позов буде поданий”, – заявив у суботу, 1 липня, глава фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фолькер Каудер.

Міністр внутрішніх справ країни Томас де Мезьєр, який також є депутатом парламенту від ХДС, сказав, що допускає успіх такого позову.

“Я голосував проти закону, адже, як юрист, я вважаю, що для нього необхідна зміна основного закону ФРН”, – зазначив де Мезьєр.

Подати позов до конституційного суду збирається і правопопулістська партія “Альтернатива для Німеччини“. Про це заявив кандидат від цієї політичної сили на виборах до Бундестагу Александер Ґауланд.

“Шлюб між людьми однієї статі створює плутанину, яка завдає шкоди суспільству”, – вважає політик.

Нагадаємо, 30 червня Бундестаг проголосував за законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів. Німеччина дозволила громадянські одностатеві шлюби в 2001 році, але ці пари досі не мали права одружуватися.