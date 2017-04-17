У Музеї писанки відкриють виставку пам’яті Євгенії Ґеник

У музеї писанкового розпису відкриють виставку, приурочену світлій пам’яті члена Національної спілки майстрів народного мистецтва та Національної спілки художників України, заслуженого майстра народної творчості Євгенії Ґеник.
Про це йдеться на сайті Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського.
“Минає рік, як з нами немає видатної мисткині й людини великого серця Євгенії Геник, творчий доробок якої посідає чільне місце в скарбниці українського мистецтва вишиття, ткацтва й бісероплетіння.
Світлим спомином про Євгенію Геник й буде виставка, організована родиною покійної і музейниками, що представить частину мистецької спадщини майстрині – ансамблі одягу, рушники, скатертини, доріжки, сервети та прикраси з бісеру“, – йдеться в анонсі.
Відкриття виставки відбудеться 18 квітня о 14.00.