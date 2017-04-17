У Музеї писанки відкриють виставку пам’яті Євгенії Ґеник

Про це йдеться на сайті Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського.

“Минає рік, як з нами немає видатної мисткині й людини великого серця Євгенії Геник, творчий доробок якої посідає чільне місце в скарбниці українського мистецтва вишиття, ткацтва й бісероплетіння.

Світлим спомином про Євгенію Геник й буде виставка, організована родиною покійної і музейниками, що представить частину мистецької спадщини майстрині – ансамблі одягу, рушники, скатертини, доріжки, сервети та прикраси з бісеру“, – йдеться в анонсі.

Відкриття виставки відбудеться 18 квітня о 14.00.