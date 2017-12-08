У мережі висміяли головну ялинку країни, привезену з Прикарпаття. ФОТО

Народний депутат України Борислав Береза оприлюднив фото головної ялинки, яку привезли до столиці з Прикарпаття.



“Наша київська новорічна ялинка. Яка ж вона красива та пухнаста, так? Та як вона чудово відрізняється від йолки! Піду вип’ю заспокійливе”, – написав нардеп у Facebook.