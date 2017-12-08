У мережі висміяли головну ялинку країни, привезену з Прикарпаття. ФОТО

Народний депутат України Борислав Береза оприлюднив фото головної ялинки, яку привезли до столиці з Прикарпаття.
“Наша київська новорічна ялинка. Яка ж вона красива та пухнаста, так? Та як вона чудово відрізняється від йолки! Піду вип’ю заспокійливе”, – написав нардеп у Facebook.
Користувачі активно коментують фото головної ялинки:
“На Україну схожа – гарна, сильна, але обкрадена”.
“Ця “ёлка” йшла самостійно від Карпат пішки через буревії?”
“Таке враження, що її волоком тягли від Карпат”.
“Яке життя пересічного українця, таку і ялинку привезли”.
Нагадаємо, головну ялинку країни привезли до Києва 5 грудня.
Її зрубали 2 грудня на території Розсильнянського лісництва Івано-Франківської області.
Вивозили ялинку з труднощами, оскільки автомобіль перевізника застряг, тож довелося викликати на підмогу шляховиків.
Читайте також: Більше сотні автомобілів зберігаються на арештмайданчику в Коломиї. ВІДЕО