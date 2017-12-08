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У мережі висміяли головну ялинку країни, привезену з Прикарпаття. ФОТО

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Народний депутат України Борислав Береза оприлюднив фото головної ялинки, яку привезли до столиці з Прикарпаття.

“Наша київська новорічна ялинка. Яка ж вона красива та пухнаста, так? Та як вона чудово відрізняється від йолки! Піду вип’ю заспокійливе”, – написав нардеп у Facebook.

Користувачі активно коментують фото головної ялинки:

“На Україну схожа – гарна, сильна, але обкрадена”.

Ця “ёлка” йшла самостійно від Карпат пішки через буревії?”

“Таке враження, що її волоком тягли від Карпат”.

Яке життя пересічного українця, таку і ялинку привезли”.

Нагадаємо, головну ялинку країни привезли до Києва 5 грудня.

Її зрубали 2 грудня на території Розсильнянського лісництва Івано-Франківської області.

Вивозили ялинку з труднощами, оскільки автомобіль перевізника застряг, тож довелося викликати на підмогу шляховиків.

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