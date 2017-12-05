У Київ привезли головну ялинку, зрубану на Прикарпатті

У Київ привезли новорічну ялинку, яку незабаром мають встановити на Софіївській площі.

Про це повідомляється на Facebook організаторів святкового містечка на Софійській площі, пише Україна молода.

“Київ, зустрічай зелену красуню! Кінцевий пункт подорожі – Софійська площа. Навіть сніг прилетів до нас, щоб привітатися з ялинкою”, – сказано в повідомленні.

Головну ялинку країни зрізали 2 грудня на території Розсильнянського лісництва Івано-Франківської області.

Відзначається, що вивозили ялинку з труднощами, оскільки автомобіль перевізника застряг і довелося викликати на підмогу шляховиків.

Новорічну ялинку на Софійській площі встановлять на початку грудня, запалення вогнів на головній новорічній ялинці України відбудеться у День святого Миколая, 19 грудня.

Читайте також: До новорічних свят на Прикарпатті зріжуть понад 30 тис. ялинок.