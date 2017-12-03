Дорогою до столиці новорічна ялинка з Прикарпаття заплуталась в електролініях. ФОТО

28-метрова ялинка, яку вчора зрубали у селі Розсільна, по дорозі ледь не обірвала електролінії.

Вантажівка з ялинкою навіть не встигла виїхати з села, в якому її зрубали. Ялинка зачепилася за електричні дроти, пише КУРС.

“Дерево дуже велике, розмах гілля – не менше 6 метрів. Його не подумали обв’язати. Дроти не обірвалися, бо машина вчасно зупинилася”, – повідомив КУРСу підприємець Ярослав Гуменюк.

Нагадаємо, головну новорічну красуню країни зрубали вчора в Розсільнянському лісництві Богородчанського району. Техніку для перевезення забезпечує підприємство “АВТОКРАЗ” з міста Кременчук. Але по дорозі до лісництва через несприятливу погоду автомобіль застряг, через що довелося викликати дорожню службу.