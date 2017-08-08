У Коломиї з’явилися шахраї, які продають квитки на гуцульський фестиваль, де виступить DZIDZIO

У Коломиї з’явилися шахраї, які продають квитки на гуцульський фестиваль, де виступить...

11-13 серпня у Королівці та Коломиї відбудеться XXIV Міжнародний гуцульський фестиваль.

Співорганізатори фестивалю наголошують, що всі фестивальні заходи та виступи гостей фестивалю – гурту “Гонта”, Романа Скорпіона та гурту DZIDZIO – безкоштовні.

А тому побачити все розмаїття гуцульської культури та насолодитися виступами улюблених виконавців – зможуть всі охочі.

За неофіційною інформацією, з’явилися шахраї, які продають квитки на вищезгадані концерти, інформує “НТК“.

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