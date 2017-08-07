11 – 13 серпня на Коломийщині відбудеться Гуцульський фестиваль. ПРОГРАМА

З 11 по 13 серпня Коломийщина прийматиме 24-ий Міжнародний гуцульський фестиваль.

До свята активно готуються вже кілька місяців. До слова, Коломийщина прийматиме Гуцульський фестиваль уже втретє, пише Дзеркало Коломиї.

Проводять захід задля розвитку та популяризації традиційних видів народного мистецтва, звичаїв, обрядів гуцулів.

За словами начальниці відділу культури Коломийської РДА Людмили Федор, цьогоріч у фестивалі візьмуть участь майже 2 000 учасників. Аматори покажуть свої таланти у 9 номінаціях. Голова журі – заслужений артист України, коломиянин Микола Савчук.

Нагадаємо, цьогоріч на Гуцульському фестивалі за сприяння БФ “Покуття”, створеного за ініціативи Андрія Іванчука, виступить “DZIDZIO”.



12 серпня

13 серпня

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