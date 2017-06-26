У Коломиї затримали крадійку грошей з будинку

До Коломийського відділу поліції звернулася 33-річна місцева мешканка, повідомивши про те, що невідома особа проникла до її житлового будинку і викрала 4600 гривень.

Про це повідомили у секторі комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.



Правоохоронці негайно виїхали на місце події, де встановили і затримали зловмисницю. Нею виявилась 25-річна жителька Закарпатської області, смаглявої зовнішності, яка уже раніше притягалася до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів і яка саме перебувала в розшуку за вчинення аналогічних злочинів.

Як з’ясувалося, злодійка, проходячи повз будинок потерпілої, не помітила там господарів, а вікно в будинку було відчиненим. Тож молода жінка скористалася ситуацією і через вікно проникла досередини будинку, звідки викрала гроші і втекла.

Як пізніше пояснила правоохоронцям, вкрадені гроші витратила.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.

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